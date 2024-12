Università di Pisa tagli al FFO per 165 milioni | il Rettore Zucchi preannuncia l’aumento delle rette

Scuolalink.it - Università di Pisa, tagli al FFO per 16,5 milioni: il Rettore Zucchi preannuncia l’aumento delle rette

Ildell’di, Riccardo, in un’intervista rilasciata al Manifesto denuncia con preoccupazione ial finanziamento pubblico che mettono in difficoltà l’ateneo e l’intero sistema universitario italiano. Con una riduzione di 16,5di euro sul fondo di finanziamento ordinario (FFO) e l’assenza di risorse per adeguare gli stipendi all’inflazione, il 2025 si prospetta un anno complicato per unapiù antiche e prestigioseitaliane.die conseguenze per l’ateneo Ial fondo di finanziamento ordinario rappresentano una perdita significativa per il bilancio dell’di, storicamente sostenuto proprio da queste risorse. Ilannuncia che sarà inevitabile adottare “scelte non facili”, tra cuitasse universitarie, con l’impegno di contenere gli effetti sui redditi più bassi.