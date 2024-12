Sport.quotidiano.net - Terza forlì-cesena. Medla e Bertinoro pareggiano, scappa il Torresavio

Nel recupero della 2ª giornata del campionato diCategoria il pareggio nel derby traavvantaggia la capolistae la seconda in classifica Aurora, fermata sul pareggio dl Bagnolo. Nelle altre gare, da segnalare il successo del Carpinello in risalita. Risultati e marcatori:1-1 (Lombini; Massa), Bagnolo-Aurora 1-1 (Fiordellisi; Arduini), Carpinello-Junior Romagna 2-0 (Masotti, Sassi), Vigne-Civitella B 6-0 (2 Candoli, Bellomo, Solfrini, Mohamed, Bravaccini),-Vallesavio 1-0 (Gentili), Sarsinate-Predappio 6-0 (2 Bini, 2 Rossi, Spighi, Fabbri). Oggi: ArtusiAnna-Union Sammartinese. Classifica:26; Aurora 24;23; Berinoro, Sarsinate 22; Carpinello 21; ArtusiAnna*, Bagnolo 16; Vigne 14; Union Sammartinese* 13; Predappio, Vallesavio 10; Civitella B 7; Juniuor Romagna 4 (*una gara in meno).