Si chiude la settimana di Atreju 2024 Meloni | Siamo all' altezza della sfida

"Questa edizione diè stata impeccabile. Deludere la sinistra è il nostro sport preferito. Non mettiamo mai la fazione primanazione". È con queste parole che Giorgia, accolta sul palco da tantissime bandiere tricolore,la festa di Fratelli d’Italia al Circo Massimo, la ventiseiesima in totale. Unadi incontri e di discussioni culminati con l’intervento fiumepresidente del Consiglio. Sinistra, sindacati, inflazione, salari, sud, Albania, amichettismo, automotive. Il suo intervento ha toccato diversi temi. "Quando pronuncia Stellantis a Schlein si inceppa la lingua", "I centri in Albania funzioneranno" e "continueremo a portare avanti il premierato" sono alcune delle sue frasi chiave. Il suo discorso arriva dopo quello dei suoi alleati di governo, i ministri Antonio Tajani e Matteo Salvini, quest’ultimo in collegamento.