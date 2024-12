Serie A | Bologna-Viola 1-0colpo Verona

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.58 Il grande ex Italiano ferma col suola corsa della Fiorentina di Palladino,assente in panchina all'ultimora per la morte della mamma:1-0 al Dall'Ara.Unica chance del 1° tempo per Cataldi al 43':Skorupski c'è.Ripresa.Palo di Castro,poi gol Odgaard (59') da centro area. Holm si beve il raddoppio,Skorupski non trema su Richardson. Si scuote il: colpo 2-3 a Parma. Botta e risposta in avvio:Coppola segna di testa(5'),per i ducali risponde Sohm (19'). Hellas di nuovo avanti con Sarr (57'),al 75'tris Mosquera.Accorcia Sohm