Scuola Sant’Anna Ricerca d’eccellenza per la mobilità sociale | Capaci di accogliere

di Gabriele Masiero PISA "Questo per me è tempo di bilanci, perché nei prossimi mesi si concluderà il mio mandato da rettrice, ma anche di riflessione sulle sfide ancora aperte o che si sono più recentemente presentate e che hanno bisogno di essere affrontate con nuova energia e competenza da chi verrà dopo di me: puntare giorno dopo giorno, a essere un’istituzione pubblica di riferimento e di qualità, dove il talento è attratto e valorizzato per facilitare la". Basta un minuto e mezzo alla rettrice della, Sabina Nuti, per caratterizzare tutta la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico sul palco del teatro Verdi. Sulla scenografia che le fa da quinta alle spalle campeggia lo slogan "Arrivare è un nuovo inizio" e ogni tanto si alternano slides con i risultati e c’è spazio perfino per una mini piece teatrale degli studenti che spiega, piuttosto incisivamente e in chiave moderna, che cosa vuol dire venire a studiare in un collegio.