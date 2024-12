Calciomercato.it - Ranieri non fa drammi ma striglia la Roma: “Così non è possibile”

I giallorossi crollano nuovamente in casa del Como e cancellano la terza vittoria di fila e la prima in trasferta: le parole del tecnico testaccinoLacade ancora una volta e di nuovo in trasferta. Dopo le vittorie con Lecce e Braga, i giallorossi falliscono la terza vittoria consecutiva che sarebbe stata anche la prima lontano dall’Olimpico da fine aprile. E invece la striscia negativa resta aperta al cospetto di un Como feroce nel secondo tempo, che cerca e desidera di più i tre punti. E questa è anche la spiegazione di Claudionel postpartita: “Merito del Como che ha avuto più fame e voglia di vincere la partita. Ai miei in panchina dicevo che era cambiata la partita, che era diventata di lotta e sopravvivenza, sulle seconde palle arrivavano prima loro e questo ci ha sorpreso”, ha detto a ‘Dazn’.