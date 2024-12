Metropolitanmagazine.it - Patrizia, chi è la sorella di Fiorella Mannoia: “Sono molto orgogliosa di quello che ha fatto”

Ladi, è un nome importante nel mondo della moda fin dagli anni Settanta. Nata e cresciuta a Roma – sulla data e l’anno di nascita non si hanno molte informazioni a riguardo–è figlia di Luigi, stuntman siciliano, e di Maria. Ha due fratelli:, celebre cantante italiana, e Maurizio, attore. Dopo aver seguito per un breve periodo le orme paterne, comeche ad esempio è stata controfigura dell’attrice Lucia Mannucci nel film Non Cantare, Spara e ha spesso sostituito Monica Vitti nelle scene pericolose dei suoi film, ha deciso di seguire la sua passione per il settore fashion.Ha iniziato dunque lavorando come modella per poi affermarsi come stilista, focalizzando la sua creatività sulle taglie forti. Per qualche anno ladiha gestito un e-commerce dedicato all’abbigliamento femminile fino alla taglia 56 – vendendo capi realizzati rigorosamente in Italia – e un blog dedicato al mondo delle donne curvy.