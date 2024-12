Ilfattoquotidiano.it - Manovra, le opposizioni sulle barricate contro il governo. La lettera a Fontana: “Fermi l’emendamento, ci sono diverse criticità” | Il testo

Unaal presidente della Camera Lorenzoper chiedere di valutare l’inammissibilità di un emendamento allapresentato sabato sera in commissione Bilancio dal. L’hanno scritta tutte le, tranne Azione, denunciando la “struttura estremamente eterogenea” delproposto dall’esecutivo che compromette “significativamente – ad avviso di Pd, M5s, Italia Viva e Avs – la possibilità per i deputati di esprimere una scelta libera e consapevole sulla volontà legislativa”.Dopo giorni burrascosi a causa dei ritardi delnel presentare i propri emendamenti alla legge di Bilancio e lo slittamento dell’approdo in Aula, quindi, lo scontinua. Anzi, aumenta d’intensità. “Le chiediamo di voler valutare l’inammissibilità dele di impegnare i relatori proponenti a suddividerein proposte distinte e omogenee, in modo da consentire un esame più trasparente e dettagliato”, è la richiesta avanzata dai partiti che ritengono “imprescindibile” una relazione tecnicacoperture “al fine di assicurare al Parlamento gli strumenti necessari per esprimere un voto pienamente informato”.