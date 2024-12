Ilfattoquotidiano.it - Luca Argentero: “Sono fortemente sottopeso, ho perso 10 chili per una nuova serie Netflix”

Apparedimagrito, quasi, come se sembrasse un’altrana. No, nessun problema di salute per. Ma esigenze lavorative: l’attore, infatti, è impegnato con le riprese di Motor Valley, lache sta girando in Emilia Romagna, dove interpreta il responsabile di un team del campionato di Gran Turismo. E per calarsi perfettamente nella parte, come fanno moltissimi divi di Hollywood,ha dovuto trasformare il suo corpo. “In Italia non è così comune cambiare radicalmente per esigenze di scena, ma negli Stati Uniti è una richiesta molto più diffusa. Oggiparticolarmente, ho10”, confessaal Corriere della Sera.“Non mi è mai pesato tenermi in forma, il mio corpo è sempre stato uno strumento di lavoro per me.