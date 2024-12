Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Pilato, Curtis e Di Pietro ci provano per la medaglia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARAIL MEDAGLIERE DEIDIBuongiorno e benvenuti alladella sesta e ultima giornata dei Campionatidiinprogramma a Budapest in Ungheria. Ultima giornata di gare e ancora qualche carta daper l’Italia al Mondiale indi Budapest. Nel pomeriggio i ranisti chiudono il loro percorso con le finali dei 50, dove l’Italia ha chances di entrare nel gioco delle medaglie, ma sono sei le gare che completano nella giornata di oggi il loro svolgimento e anche qui l’Italia può dire la sua.Si parte con una gara iconica per l’Italia che, dopo un black out prolungato in seguito al ritiro di Federica Pellegrini, sta tornando a dare qualche soddisfazione alla Nazionale azzurra: i 200 stile libero.