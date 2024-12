Ilnapolista.it - L’Atalanta ha goduto di un favore arbitrale, tutti d’accordo: c’era il rigore per il Cagliari

hadi unilper ilNessun dubbio:hadi un. Lo scrivono Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport (e ieri lo hanno detto anche a Dazn):Scrive il Corriere dello Sport con Dario Cervellati:L’azione che al 33’ pt ha fatto scattare le lamenteleche chiedeva unper il tocco di braccio di Kossounou, in campo, è stata interpretata nel modo sbagliato. Pairetto, non coadiuvato dall’assistente numero 2 Garzelli che sembrava avere una buona visuale, ha fatto riprendere il gioco con una rimessa dal fondo come se la deviazione del difensore non ci fosse stata. Ma anche il Var Paterna non è intervenuto in soccorso dell’arbitro. Se, da protocollo, non aveva margine di intervento per far dare l’angolo, ne aveva per valutare il tocco di mano di Kossounou che entrando in scivolata con il braccio molto alto si è preso un rischio.