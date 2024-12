Sport.quotidiano.net - La Pistoiese batte il Corticella a domicilio: 1-0 al "Biavati"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 15 dicembre 2024 – Una vittoria importante giunta al termine di una partita “sporca”, che non resterà negli annali del bel calcio. Lavince il suo terzo incontro in trasferta superando 1-0 ilal “” (terreno di gioco pessimo e senza illuminazione in una giornata fredda e di foschia), nella sedicesima giornata d’andata del girone D del campionato di serie D. Un successo che consente agli uomini allenati da Alberto Villa di restare al sesto posto della classifica, a -1 dai playoff (Imolese) e soprattutto a -8 dalla coppia di testa, formata da Forlì e Tau. E proprio il Tau sarà l’avversario di domenica prossima 22 dicembre: dalle 14.30 sarà di scena, infatti, allo stadio Marcello Melani di Pistoia. Arancioni privi di Donida, Diodato e Grilli infortunati; si rivedono, seppure inizialmente in panchina, Tascini e Bertolo.