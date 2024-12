Quotidiano.net - La festa di Atreju, Milei infiamma la platea. E Conte si smarca dal Pd

Roma, 14 dicembre 2024 – “Li-ber-tà, li-ber-tà, li-ber-tà.”, scandisce trasportato il pubblico in risposta al triplice “Viva la libertad, carajo!” con cui il presidente argentino Javierconclude a squarciagola il proprio intervento dottrinario di fronte alla foltadi. Eppoi, languide, le note di Last Christmas di George Michael. C’è la summa delladinel contrasto tra il tono perentorio quanto le basette del presidente argentino e la canzone natalizia degli Wham!; che risuona ogni due per tre tra gli stand, i tendoni e le sale dibattiti del Circo Massimo. C’è la rifondazione della destra voluta da Giorgia Meloni con non molti irriducibili, che nell’arco di pochi anni è diventata partito di governo euro-atlantista che non indossa il doppiopetto perché non è fatto di benestanti, ma sciorina camicie azzurre, cappotti e piumini all’insegna del blu per i signori e del bianco per le giovin signore più à la page.