Calciomercato.it - Jimenez e Liberali accendono il Milan e Fonseca si scalda: ecco cosa è successo

Il Diavolo reclama per due calci di rigore non concessi nella prima metà del primo tempo: San Siro si infiamma e l’arbitro finisce nel mirinoManca solo il gol nei primi 25 minuti di gioco di San Siro, in cui ilsta mostrando un buon calcio contro il Genoa. Protagonisti della serata fin da subito sono stati i giovani Alexe Mattiailsi(LaPresse) – Calciomercato.itIl giovane trequartista dopo un paio di palloni sbagliati ha iniziato a fare la differenza con delle giocate da vero trequartista. In una di queste il numero 30 rossonero è caduto in area, facendo reclamare da tutto San Siro un calcio di rigore. Il contatto è evidente, ma Marco Guida non lo giudica falloso. Passano pochi secondi e il Diavolo reclama per un altro penalty, stavolta per un presunto fallo ai danni di Rafa Leao.