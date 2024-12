Ilgiorno.it - Il bus “prigioniero” dei baby vandali, altri casi sulla linea per Suisio. La minaccia: “Basta o la sopprimiamo”

(Bergamo), 15 dicembre 2024 – Autisti aggrediti,smi, autobus danneggiati. La paura che serpeggia tra i viaggiatori e i dipendenti. È la situazione che deve affrontare da settembre l’azienda del trasporto pubblico Autoservizi Locatelli, da mesi in “ostaggio“ di un gruppo di ragazzini che urlano, ascoltano la musica ad alto volume e fumano a bordo della corsa che parte da Bergamo alla stazione delle Autolinee alle 14,25 e via autostrada raggiunge il comune di. E guai a chi osa riprenderli, come dimostrano le aggressioni subìte da alcuni autisti. I comportamenti dei giovanissimi si sono trasformati in emergenza, per questo i vertici dell’azienda hanno deciso di chiedere la collaborazione dei sindaci, arrivando a valutare la cancellazione della corsa. Ai primi cittadini si chiede di intervenire presso le famiglie in modo che richiamino i figli e di poter avere a bordo agenti della polizia locale.