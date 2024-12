Golf | Shaun Norris vince l’Alfred Dunhill Championship Pavan 24

Leggi su Sportface.it

, torneo valido per il World Tour 2025. Il sudafricanoin casa a Leopard Creek CC, Malelane, con un totale di 275 colpi (-13 rispetto al par) guadagnando ben 13 posizioni nell’ultima giornata di gara chiudendo con un totale di -5 sul par nelle buche di oggi. Appaiati al secondo posto con 276 colpi (-12) il connazionale Ryan Van Velzen, lo svedese Marcus Kinhult e l’inglese John Parry. In quinta posizione con un totale di 277 (-11) ci sono lo spagnolo Angel Ayora e l’olandese Darius Van Direl. In quattro in settima piazza con 278 colpi (-10): il francese Martin Couvra, il sudafricano Keenan Davidse e i due inglesi Dale Whitnell ed Andy Sullivan.migliore degli italianiAndreachiude in 24ª posizione con 283 colpi (-18). L’azzurro, risalito di quattro posti nell’ultimo giro, è appaiato all’olandese Joost Luiten, quarto a inizio giornata e protagonista di una giornata decisamente negativa, all’irlandese Tom McKibbin e al sudafricano Brandon Stone.