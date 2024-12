Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. La Primavera rompe il digiuno e batte la Reggiana

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo tre turni di astinenza, la Spalritrova la vittoria nel derby con la. Un successo che vale doppio per la squadra di Pedriali (nella foto), che al centro sportivo Fabbri supera i granata con un secco 2-0 con una rete per tempo firmate da Samaritani e Anzolin. Tre punti che assumono ulteriore valore, se si considera che i biancazzurri erano privi di quattro pedine fondamentali come Roda, Tarolli, Contè e Angeletti, partiti per Gubbio con la prima squadra. Mister Pedriali ha schierato Zenti, Osti, Pegoraro, capitan Marrale, Mayele, Occhi, Anzolin, Andreoli, Samaritani, Sermenghi e Cecchinato. Nella ripresa poi sono entrati Banaga, Camara e Torre. In virtù di questa vittoria la Spalsale al sesto posto a quota 19 punti, in coabitazione col Modena. A -2 dal Renate che occupa l’ultimo posto utile per accedere ai playoff.