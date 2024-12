Liberoquotidiano.it - Follini: "Il 'centro' va rispettato e su politica internazionale può fare differenza"

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "Occorrerebbe forse seguire le altalenanti vicissitudini del '' e dei suoi inquieti inquilini con più rispetto e insieme però con più rigorosa severità. Infatti ilè il luogo in cui laitaliana ha prodotto -in passato- grandi risultati. E tuttavia è anche il luogo in cui, più di recente, ha dato l'idea di essersi perso una volta per tutte. Andrebbe detto allora che i meriti del passato non offrono una rendita sicura al giorno d'oggi. Ma anche che gli errori, le ambiguità, i litigi, le false partenze di cui è costellata la cronaca più attuale non bastano a far calare il sipario sui suoi destini assecondando la retorica del perfetto bipolarismo a cui ora sembrano uniformarsi, concordi tra loro, gli uni e gli altri. Insomma i tentativi di ridare voce a quanti faticano a schierarsi inesorabilmente di qua o di là, alla ricerca di una ragionevole via di mezzo, meriterebbero almeno quel tanto di rispetto che è dovuto a quanti hanno passione e idee.