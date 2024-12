Quotidiano.net - Ddl Sicurezza nel mirino. Corteo contro il governo: "Siamo 100mila in piazza"

Lo slogan è chiaro: "A pieno regimeil ddl della Paura". Ildi Cgil, partiti di sinistra, movimenti studenteschi, proPal, comunisti, Anpi parte dadel Verano (oltre 200 le sigle) e arriva adel Popolo, con la presenza di Elio Germano, Valerio Mastandea e Zerocalcare. "", urlano a più riprese gli organizzatori durante il lungoche passa per viale Regina Margherita e la Salaria mentre esplodono petardi, si aprono fumogeni e i writer scrivono sui muri del policlinico Umberto I. Quindicimila secondo la questura. IL DDLNelc’è il ddl, che introduce nuovi reati come quello di rivolta nelle carceri. Ma soprattutto pene più severe per chi occupa strade e ferrovie anche in modo pacifico, arrivando a due anni di carcere quando sono coinvolte più persone e arriva addirittura a quindici in caso di resistenza attiva a pubblico ufficiale.