Sport.quotidiano.net - Ciclismo: il fiorentino Menichetti eletto presidente del Comitato Regionale Toscana

Quarrata (Pistoia), 15 dicembre 2024 – Lucaè il nuovodeldifino a dicembre 2028. Un risultato che era scontato, essendo l’unico candidato.ha ottenuto 130 voti, mentre 38 sono risultate le schede bianche. L’assemblea elettivasi è tenuta a Vignole di Quarrata in provincia di Pistoia, presente anche ildella Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni accompagnato da Maria Scirea, che ha portato il suo saluto all’inizio dell’assemblea. A presiederla Daniele Grazi con Luca Luman in qualità di vice e Filippo Fuochi in quella di segretario. All’inizio c’è stato anche il saluto deluscente Saverio Metti che ha letto poi la sua relazione del quadriennio (approvata all’unanimità) ricordando quanto è stato fatto, ma anche le cose per le quali non è stato soddisfatto.