Inter-news.it - Bugeja: «Il derby un bel momento per l’Inter Women. Non sottovalutiamo il Sassuolo!»

Leggi su Inter-news.it

Haley, calciatrice del, ha espresso le sue sensazioni riguardo il pareggio contro il Milan a San Siro. Poi uno sguardo alla prossima sfida di campionato contro il.LE DICHIARAZIONI – Haleyha concesso un’intervista a InterTV sugli ultimi impegni che segnano il percorso della sua squadra. La calciatrice del club meneghino ha raccontato le sue emozioni per il primocontro il Milan, conclusosi 1-1, giocato a San Siro: «Abbiamo dato il massimo per la vittoria. Alla fine è arrivato un pari, ma ci sono state tante cose positive. Ilè stato un bel, giocare a San Siro è stato bello. Ora pensiamo al. La nostra squadra è unita, come si vede in campo, ma può ancora migliorare e crescere ulteriormente. Manca tanto alla fine della stagione, speriamo di fare più punti possibili».