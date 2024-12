Spettacolo.periodicodaily.com - ‘Belve’ torna con la quinta e ultima puntata della stagione: Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega tra gli ospiti

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, chiude lacon la, in onda martedì 17 dicembre in prima serata. La conduttrice ha scelto tredi grande richiamo:, pronti a sottoporsi alle sue domande incisive e senza filtri.protagonistaserataLorenzosarà tra i protagonisti dell’. La sua presenza è stata annunciata dalla stessa Fagnani sui social, dove ha pubblicato una foto insieme al cantautore accompagnata dalla didascalia:“E poi martedì prossimo arriva lui. Che felicità.”, di recenteto alla ribalta con il singolo ‘Montecristo’, apripista del suo nuovo album in uscita il 31 gennaio 2025, si racconterà al pubblico rispondendo alle pungenti domandeconduttrice.