Anziani come pacchi postali la lettera di denuncia di una lettrice

Bergamo. Riceviamo e pubblichiamo la, firmata, scritta da una cittadina residente in provincia di Bergamo chela situazione di difficoltà in cui versa la sua famiglia a seguito dell’incidente domestico che ha subìto la sua anziana zia.“Vorrei segnalare una problematica che sto vivendo e, cheme, sta distruggendo molte famiglie – scrive -. Mia zia di 91 anni è caduta in casa a Lovere, dove risiede, procurandosi frattura del femore ed emorragia cerebrale, è stata ricoverata in ospedale a Lovere. Immediatamente abbiamo inoltrato domanda per inserimento nelle diverse RSA della provincia di Bergamo e Brescia, dopo 40 giorni di cure ci è stato detto che sarebbe stata dimessa nonostante il posto in struttura non ci fosse. Ci siamo avvalsi dell’ opposizione alle dimissioni ospedaliere sapendo che era un nostro diritto e miracolosamente il posto che fino al giorno prima non c’era si è venuto a creare in riabilitazione, sempre in ospedale.