Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Fusun Evade Dal Carcere!

Leggi su Uominiedonnenews.it

viene arrestata dopo il sequestro di Azra, ma in seguito riesce adre. La donna vuole l’ultimo confronto con Azize!prosegue e, nel corso delledimostrerà ancora una volta la sua crudeltà sequestrando Azra. Le cose però andranno avanti grazie anche a Miran, fino all’arresto della donna., grazie all’aiuto dei suoi uomini, riuscirà però adre dal. Ma ecco che cosa sta per succedere.arrestata dopo il sequestro di Azra!Nel corso delledi, al centro dell’attenzione c’èche continua con i suoi piani di vendetta verso gli Aslanbey ed in particolare verso Azize. Dopo la morte di Hazar, che avviene per colpa di, quest’ultima decide di sferrare il colpo fatale ad Azize e ai suoi alleati, facendo incolpare Cihan per l’omicidio.