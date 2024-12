What If – stagione 3 | lo spot tv scatena Tempesta e anticipa nuove varianti di Thanos Visione Bianca e altro ancora

Leggi su Cinefilos.it

If –3: lotvdiL’approccio della Disney al marketing delle offerte in streaming della Marvel Animation le fa spesso sentire un po’ in secondo piano – il primo trailer della terzadiIf.? è stato pubblicato solo un mese fa – ma l’hype sta lentamente crescendo per la serie multiversale.In quest’ultimo sneak peek di 30 secondi, sentiamo parlare(la star di X-Men: The Animated Series e X-Men ’97, Alison Sealy-Smith, riprende il ruolo) mentre vengono presentate diverse.Tra questi, Kingo, Shang-Chi e altri. Qualche tempo fa ci era stato detto che la serie avrebbe iniziato a coinvolgere i personaggi della Fase 5 e i Marvel Studios hanno mantenuto la promessa.