Una famiglia perfetta, come finisce la commedia del 2012 con protagonista Sergio Castellitto

Unatermina con Leone che rivela agli attori coinvolti nella messa in scena le sue reali intenzioni. Egli ha deciso di rivivere un presente alternativo, dove si è costruito una vera. Cosa di cui ha rinunciato tempo addietro per perseguire la via della ricchezza.Dopo aver conseguito varie rappresentazioni in sagre di paese o in presepi viventi, la compagnia teatrale di Fortunato (Marco Giallini) composta da Carmen (Claudia Gerini), Sole (Carolina Crescentini), Rosa (Ilaria Occhini), Pietro (Eugenio Franceschini), Angelo (Lorenzo Zurzolo) e Daniele (Giacomo Nasta), viene ingaggiata dal facoltoso Leone () per interpretare una. Arrivati nella lussuosa villa dell’uomo nelle campagne dell’Umbria, Leone stesso rivela alla compagnia di interpretare la suaideale, poiché non vorrebbe passare le festività natalizie in solitudine.