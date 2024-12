Secoloditalia.it - Tutti pazzi per Milei ad Atreju. Meloni: “Grazie per esserci”. Il presidente: “Avanti come una falange”

adper Javier, ospite d’onore della kermesse di Fratelli d’Italia al Circo Massimo che, dopo un maratona di 7 giorni, si concluderà domenica con l’intervento di Giorgia. Ed è proprio la premier, fuori scaletta, a presentare dal palco l’amico Javier che viene accolto dalla platea con un’ovazione al grido di “libertà libertà”. “Sono molto contenta di averequi stasera. Dobbiamo ringraziare questo ospite che ha fatto un viaggio lungo per partecipare a questa edizione di. Lui sta portando una vera rivoluzione culturale in una nazione sorella dell’Italia.noi – ha detto la premier riassumendo le ragioni di una ‘fratellanza’ – condivide l’idea che una politica fatta solo di sussidi è una politica che porta i Paesi verso il baratro. Enoi sa che il lavoro è l’unico antidoto vero per la povertà”.