Lanazione.it - Trovato morto nello stabile occupato, ipotesi omicidio. Fermato un sospettato

Leggi su Lanazione.it

Aulla (Massa Carrara), 14 dicembre 2024 – Potrebbe essere arrivata già nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, la svolta nelle indagini sulla morte di Ramzi Abdelmajid, l’uomo di nazionalità marocchina di 52 anniall’interno di un immobilein via del Popolo, ad Aulla. In base a quanto appreso, i carabinieri avrebberoun giovanedie lo avrebbero portato in caserma per l’interrogatorio. Abdelmajid è statosenza vita nelle prime ore di stamani da un connazionale che vivevastesso: è stato lui, intorno alle 7,30, a dare l’allarme. A far propendere per la pista del delitto è stata la ferita alla testa che l’uomo riportava. Sono così partite le indagini per. Secondo quanto si è appreso, nella notte tra venerdì e sabato, il marocchino era stato ricoverato in ambulanza al pronto soccorso di Pontremoli per le ferite riportate in una rissa.