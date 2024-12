Trasporto pubblico locale dalla Regione Lazio fondi aggiuntivi per 13 milioni

.com - Trasporto pubblico locale, dalla Regione Lazio fondi aggiuntivi per 1,3 milioni

Laha approvato un finanziamento straordinario di 1,3di euro per migliorare il servizio dinei Comuni del territorio, esclusa Roma Capitale. La decisione è stata presa con una delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, confermando l’impegno dell’amministrazione verso una mobilità più efficiente e accessibile., risorse distribuite in base alla spesa storicaQuestiverranno assegnati ai Comuni in base al criterio della spesa storica, tenendo conto delle percorrenze annue già registrate. Questo metodo garantirà una distribuzione equa delle risorse, consentendo di sostenere i territori che più necessitano di un potenziamento dei servizi.L’assessore Ghera ha sottolineato l’importanza di questo provvedimento, spiegando che l’investimento mira a migliorare la qualità della vita dei cittadini, favorendo una mobilità sostenibile e incentivando l’utilizzo del