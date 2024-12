Toscana a San Francisco | collaborazioni internazionali per rafforzare politiche regionali

Leggi su Corrieretoscano.it

a SanperCinque giorni di incontri, confronti, nuove opportunità da mettere a disposizione della. E il grande successo della mostra ‘Genio Toscano’ che ha contato, nel giorno dell’inaugurazione, centinaia di persone all’interno degli spazi di Innovit, il centro per l’innovazione e la cultura italiana a San. È un bilancio estremamente positivo quello che laporta dalla missione che ha visto protagonisti in California il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras e una delegazione di consigliericomposta da Vincenzo Ceccarelli, Cristina Giachi, Lucia De Robertis, Elena Meini, Marco Landi e Diego Petrucci. “Due gli obiettivi principali, rendiconta Regione, che la missione si è proposta: supportare start up e pmi innovative selezionate per il progetto ‘Tech on the road‘ promuovendo l’innovazione e l’zzazione delle imprese toscane, e creare rapporti di collaborazione internazionale perle”.