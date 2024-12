Ilrestodelcarlino.it - Spettacoli imperdibili al PAC: Oh Cenerentola, Coro greco e Dono di Oz

Oh!; il; ildi Oz. Non stiamo storpiando titoli di opere celebri a caso, ma stiamo segnalando treda non perdere per chi ama già il teatro o spera di innamorarsene. Galeotto è il PAC il Performing art center di via Ciro Menotti 1, fondato da Paola Galassi e Giampiero Solari che propone al pubblico "Oh" alle ore 18 di oggi; ilcon 16 futuri talenti under 21 sul palcoscenico alle ore 20,30 di lunedì 16 dicembre e per arrivare galvanizzati sotto Natale, propone "Ildi Oz" alle ore 21,30 di sabato 21 dicembre. Per andare al sodo quanti interessati vorranno sapere che il botteghino apre poco prima di ogni spettacolo direttamente in via Menotti, 1 oppure è possibile acquistare i biglietti su vivaticket.com. Per non avere dubbi di sorta meglio telefonare al 3487809978 o scrivere una mail al pacpesaro@gmail.