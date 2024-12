Ilfattoquotidiano.it - Si scrive Siria, ma si legge Ucraina: droni, istruttori e mercenari, la guerra di Mosca e Kiev combattuta a Damasco

Almeno 150e 20 operatori in grado di manovrarli. Sarebbero arrivati nelle ultime settimane a Idlib, destinati dai servizi segreti ucraini a Ha’yat Tahrir al-Sham, il cartello di milizie ribelli che ha abbattuto il regime di Bashar Al Assad. Ma più che destinata a colpire l’esercito di, riporta il Washington Post, la fornitura era destinata a essere usata contro le forze russe presenti in. In un conflitto extra-territoriale train atto dal Medio Oriente fino all’Africa che ha finito per incidere anche sulle sorti del regime alawita.non ha mai fatto mistero delle operazioni in corso lontano dal proprio territorio contro le milizie di. Il 3 giugno il Kyiv Post pubblicava una serie di video “ottenuti da fonti della Direzione dell’intelligence militare (Gur)” in cui le forze speciali “Khimik” combattevano al fianco dei ribellini contro “russi” alleati delle forze fedeli ad Assad “sulle alture del Golan, dove sono attualmente concentrate le forze russe”.