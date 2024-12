Lanazione.it - Risarcimento vittime Terzo Reich: sentenza storica per il caso Gaetano Comunale

Unaimportante che riaccende la speranza di centinaia di famiglie, prima stravolte dalla tragedia e poi sprofondate in un buco nero istituzionale. Ildi– il mastro vetraio della Taddei deportato a Mauthausen e lì morto nel 1944 – è destinato a fare giurisprudenza. "È la prima volta per il nostro territorio che il tribunale riconosce ilprevisto dal decreto Draghi per ledel– commenta il senatore del Pd, Dario Parrini, che da sempre si batte per i caduti delle stragi nazifasciste –. Esprimo la mia soddisfazione innanzitutto civile perché tanto ci siamo impegnati per aiutare gli eredi. Ma non bisogna abbassare la guardia. Ora chiedo all’Avvocatura di Stato che rinunci a presentare appello alle sentenze di primo grado, come invece ha fatto sistematicamente finora, per crimini acclarati ritardando ladefinitiva e quindi il pagamento dei ristori".