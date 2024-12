Ilprimatonazionale.it - “Riprendersi tutto”: la voce di Brescia contro il degrado

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 14 dic – Ieri sera aoltre 500 persone hanno preso parte al corteo organizzato da CasaPound Italia, Rete dei Patrioti,aini, Veneto Fronte Skinhead, Nazionalisti Camuni e Comunità militante per protestareilormai dilagante nella città e per ribadire che certi quartieri sono e resteranno Italia.La manifestazione ail“Sempre più zone – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – non solo di, ma anche di tante altre città italiane sono abbandonate all’incuria, trasformate in ghetti spesso inaccessibili agli italiani. La stazione cittadina è l’emblema: ecosistema abitato ormai solamente da spacciatori e sbandati. Infatti dopo la fine della nostra manifestazione si sono verificati nuovi episodi di violenza”.