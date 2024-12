Quotidiano.net - Rapporto Adepp: professioni sempre più al femminile

Roma, 14 dicembre 2024 - I giovani al centro del primo sondaggio. “Quest’anno – spiega Francesco Verbaro, senior advisor dell’- è stato presentato un focus sui giovanisti per intercettare bisogni esigenze e trend e per definire le politiche dei prossimi anni in favore degli iscritti attuali e futuri. I giovanisti considerano anacronistico le incompatibilità tra la professione e altre attività. Non sono preoccupati dell’AI ma della mancanza di adeguati sostegni alla genitorialità e alla salute; apprezzano l’autonomia e indipendenza delsta. Il focus conferma il forte processo di femminilizzazione delleche è ancor più evidente tra i giovani under 40. Ancora forte il fenomeno della monocommittenza soprattutto al Sud”. Il numero totale degli intervistati è di 22.