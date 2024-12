.com - Nuovo codice della strada: alcol e telefono al volante, scatta la super stretta

Partono da oggi, 14 dicembre 2024, le nuove norme di riforma del: ritiropatente per chi guida col telefonino, ubriaco, drogato e per chi abbandona gli animali in. E ancora,sui monopattini: con obbligo di targa casco e assicurazione. Sale poi la cilindrata delle auto che potranno guidare i neopatentati, ma il limite durerà tre anni. Ma rispetto al testo originale ci saranno novità per chi usa cannabis terapeutica: obiettivo la tutela delle persone in cura con sostanze psicotrope con protocolli terapeutici, sotto controllo medico che potranno comunque guidare. Partiranno dei tavoli di confronto, annuncia Salvini, che comunque esclude che con iltesto ci possano essere maxi-multeL'articoloallaproviene da Firenze Post.