Misteriosa invasione di grandi droni nei cieli degli Stati Uniti: "Non sappiamo da dove vengono". Trump: "Abbatteteli"

C’è chi ipotizza un’aliena, chi parla di fuga di extraterrestri dalla Terra. Ma ciò che sta accadendo negli ultimi giorni in New Jersey, New York, Pennsylvania e altrisembra essere un fenomeno meno fantascientifico, anche se altrettanto inquietante: un’dididimensioni, per ora senza spiegazioni. Il Pentagono non ha ancora fornito chiarimenti, ma decine di, descritti come “quanto un’auto”, sonoavvimentre sorvolavano diverse aree come riporta La Repubblica. Le strane apparizioni sono avvenute il 18 novembre, quando un drone è stato avvistato sopra l’arsenale militare Picatinny, a Wharton, New Jersey. Poche ore dopo, un altro è stato segnalato sopra il campo da golf del resort di Donalda Bedminster, sempre nel Garden State.