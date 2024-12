Serieanews.com - Milan, gennaio di fuoco: pronte 3 cessioni importanti per finanziare il mercato

Ildisi avvicina e alsi respira aria di rivoluzione: fra quelli in bilico ben 3 protagonisti dello scudetto 2022In casail clima resta teso. Lo sfogo di Paulo Fonseca, che ha puntato il dito contro alcuni giocatori per mancanza di impegno, non è passato inosservato. La società rossonera si trova a un bivio: servono cambiamenti esarà cruciale per dare una svolta alla stagione.Ilpotrebbe intervenire pesantemente suldi(AnsaFoto) – serieanews.comTra i nomi destinati a fare le valigie potrebbero esserci tre protagonisti dello scudetto del 2022, simboli di un ciclo che ora sembra arrivato al capolinea.Ilsi prepara a vivere undi, trapesanti e acquisti necessari per risollevare la stagione. Fonseca, ormai sotto pressione, è determinato a plasmare una squadra più vicina alla sua idea di calcio, anche a costo di sacrificare pezzidel passato.