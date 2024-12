Lettera43.it - Manovra, è polemica per l’aumento degli stipendi dei ministri non parlamentari

Leggi su Lettera43.it

Mentre alla commissione Bilancio della Camera è stallo sui lavori della, con la maggioranza che non ha ancora presentato le modifiche attese, sta facendo discutere un emendamento del governo che prevedeper inon. In dettaglio, la norma propone che a costoro venga corrisposto lo stesso trattamento economico dei colleghi eletti in Parlamento. Se la proposta fosse approvata, l’emolumento dei non, oggi di 9.200 euro lordi, passerebbe a 12.400 euro lordi. Sono complessivamente 18 i componenti del governo che sarebbero interessati dall’adeguamento, ovvero otto, due vicee otto sottosegretari. In dettaglio, icoinvolti sono Matteo Piantedosi (Interno), Andrea Abodi (Sport), Guido Crosetto (Difesa), Marina Calderone (Lavoro), Alessandro Giuli (Cultura), Giuseppe Valditara (Istruzione), Orazio Schillaci (Salute) e Alessandra Locatelli (Disabilità).