Oasport.it - LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA: Razzetti in finale nei 400 misti! Attesa per Benedetta Pilato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARA10.01: Chouloute di Haiti si aggiudica la seconda batteria con 28?439.59: Mugabo del Rwanda vince la prima batteria dei 50 stile libero con 27?84, nella penultima le azzurre9.57: Questi i finalisti dei 400: Litchfield, Borodin, Jankovics, Foster,, Tabuchi, Julian, Papastamos9.55. Rimontadi Jankovics che con 4’02?01 vince l’ultima batteria, secondo Foster, terzoche con 4’02?18si qualifica per la. Eliminato Seto che vinceva questa gara da ben sei edizioni del Mondiale9.54. Ai 300 Foster, Julian,9.53: Ai 200 Foster, Julian, Seto.quinto9.52: Ai 100 Seto,, Julian9.49: Il britannico Litchfield vince la penultima batteria con il tempo di 4’00?37, secondo Borodin con 4’01?28, terzo Papastamos9.