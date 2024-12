Sport.quotidiano.net - L’ex cambia maglia. Cruciani passa alla Nuova Foiano di mister Argilli

Hato di nuovoSiena Michel. L’esperto centrocampista, che ha iniziato la stagioneSansovino, è infatti un nuovo giocatore della: inamaranto,ha ritrovato il tecnico Stefanocon cui ha condiviso, la scorsa stagione, l’avventura al Valentino Mazzola (11 le reti segnate). Il, al momento, ha 16 punti e si trova in zona play out. I biancocelesti, invece, con 23 lunghezze all’attivo, sono terzi, dietroColligiana (25 punti) eCastiglionese capolista (26 punti). La squadra di Ghizzani, domani, sarà ospite del Grassina, mentre i biancorossi tenteranno l’assaltovetta in casa della Lastrigiana. Momento delicato per l’Asta che si trova a oggi a un solo gradino dai play out. Sulla strada degli arancioblù l’Antella, avversaria in netta ripresa.