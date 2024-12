Tvzap.it - “L’Eredità”, l’errore fatale per il super campione: montepremi stellare per lui

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Dopo ben 25 puntate consecutive, Christian Giordano ha lasciato. Ilè Nativo di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, ma vive a Potenza insieme alla famiglia e lavora come infermiere in neonatologia e terapia intensiva neonatale. Il ragazzo ha conquistato tutti per la sua simpatia e il suo talento. Dopo quasi un mese a, Christian torna a casa con unrecord. A quanto ammonta? (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Ballando”, la decisione su Mariotto: poi il suo sfogoLeggi anche: “Grande Fratello”, Jessica fa una confessione su Helena: “Ho paura”“”, Christian fuori dopo 25 puntateÈ giunto alla fine il percorso di Christian Giordano a. Il 29enne ha riscritto la storia del programma. Un veroche è rimasto nel programma dal 16 novembre al 13 dicembre 2024.