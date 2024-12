Incidente choc | auto con 5 giovani a bordo contro una cisterna Ruben e Samuele morti a 21 e 25 anni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina, all’alba, un tragicosi è verificato lungo la Strada Statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta, provocando la morte di duee il ferimento di altri tre. Il sinistro ha coinvolto una Seat Leon con acinque ragazzi e una. Il bilancio è drammatico:Salvatore Ciaccio, di 25, eCusimano, di 21, entrambi residenti a Villafrati (Palermo), hanno perso la vita nell’impatto. Un altro giovane di 27è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni gravissime, mentre gli altri due feriti sono stati ricoverati in codice rosso e arancione.L’si è verificato intorno alle 6 del mattino. La Seat Leon, per cause ancora da accertare, ha impattato violentementeun’, causando la morte immediata dei due ragazzi e il ferimento grave di altri tre.