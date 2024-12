Inter-news.it - Highlights Serie A | Cagliari-Atalanta 0-1: Zaniolo regala la decima vittoria

Leggi su Inter-news.it

è l’anticipo di sabato sera della sedicesima giornata diA 2024-2025, terminata sul punteggio di 0-1. A deciderla è stato un gol di Nicolò. Di seguito gol edella partita giocata alla Sardegna Arena.DI MISURA – L’batte 0-1 ilnel match valido per la 16esima giornata diA e centra laconsecutiva in campionato (per la prima volta nella sua storia), rafforzando la sua posizione in vetta alla classifica. La Dea soffre parecchio nel primo tempo e viene salvata dalle parate di uno strepitoso Carnesecchi, poi cambia marcia nella ripresa e trova il gol decisivo con(66?), entrato da meno di due minuti. Gasperini mette ulteriore pressione a Napoli e Inter, mentre Nicola rischia di essere risucchiato nelle zone bollenti della classifica.