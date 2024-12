Tvzap.it - Eleonora Giorgi, il dettaglio straziante sulla malattia: “Potrebbe finire all’improvviso”

Personaggi Tv. Questo 2024 è stato un anno durissimo perche ha cambiato completamente la sua vita dopo la diagnosi di tumore al pancreas. L’attrice e regista ha dovuto affrontare un intervento chirurgico, la chemioterapia, e soprattutto una sensazione di incertezza sul futuro che ha rischiato di sopraffarla. In un’intervista al settimanale Gente, la donna ha ammesso che ha avuto la tentazione di arrendersi, ma non lo ha fatto per un motivo ben preciso. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Ballando”, la decisione della Raifinale: cosa succedeLeggi anche: “4 di Sera”, Del Debbio lascia il posto alla conduzione: chi lo sostituisceparla della battaglia contro il tumore: la forza della sua famiglia, nell’intervista a Gente, ha ammesso di aver combattuto soprattutto per la sua famiglia: per i suoi figli, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, e di aver ricavato tantissima forza anche dal nipotino Gabriele e nella nuora Clizia Incorvaia.