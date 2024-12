E così lei esce… Grande Fratello Luca sconvolto da Jessica | la lite furiosa e la rivelazione agli altri

Leggi su Caffeinamagazine.it

Manca poco alla nuova diretta del, lunedì 16 dicembre 2024, sempre in prima serata e sempre su Canale 5, Alfonso Signorini si collegherà con la casa per sviscerare le nuove dinamiche e, a quanto pare, presentare nuovi concorrenti. Ci sono nuove coppie, nuove alleanze ma anche nuove discussioni tra gli inquilini e tra chi sta vivendo un momento delicato in questo percorso al reality ci sonoMorlacchi eCalvani.La cantante e l’attore si sono legati subito e molto alma la loro amicizia sta vacillando in queste ultime ore. L’attore vorrebbe sentirsi libero di essere amico di chiunque all’interno della Casa, mentre la concorrente romana non accetta che lui sialegato a Helena Prestes. Insomma, è sempre più gelosa diCalvani ed è finita male.