Metropolitanmagazine.it - Debora Pelamatti, chi è la seconda e attuale moglie di Max Pezzali: “Ero la sua migliore amica chi lo avrebbe mai detto”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

non aveva mai immaginato chepotesse diventare il grande amore della sua vita, tra i due c’era una profonda amicizia che, solo in un secondo momento è diventata qualcosa dio più. Infatti,prima di essere ladi Maxera la suae confidente più fidata.“Era il 1995 quando ho conosciuto Max – ha raccontato lei – mi ero iscritta all’università di Pavia e alcuni amici ci hanno presentato. Qualche giorno dopo uno di loro mi ha chiesto se avevo piacere a rivederlo e da lì è iniziata la nostra bellissima amicizia”. E ancora: “All’epoca ero fidanzata con un ‘bad boy’, il classico ragazzaccio viziato e stupido che mi tradiva continuamente. I miei amici, Max compreso, non lo vedevano di buon occhio e quando partivo con lui nascondevo loro la verità.