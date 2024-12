Ddl sicurezza Conte | in piazza contro decreto reazionario

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 dic. (askanews) – “Siamo incon tutto il Movimento 5 stelle per manifestareuna lettura del bisogno diche è completamente deformato. I cittadini quando parlano dinon chiedono di reprimere il dissenso politico, la resistenza passiva, non chiedono il bavaglio sempre più stretto per i giornalisti. Chiedono invece di poter uscire di casa la sera e di tornare a casa a tarda sera, chiedono di poter uscire di giorno senza essere assaliti con scippi, rapine e furti, chiedono di poter stare nelle strade inin tutti i quartieri. E’ un concetto completamente sbagliato: questoè completamentee lo respingiamo nel modo più assoluto”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione di Roma.