Cinemaserietv.it - Come finisce il film John Q: il trapianto di cuore va in porto?

Leggi su Cinemaserietv.it

Nel finale diQ., il protagonista, interpretato da Denzel Washington, riesce a salvare il figlio grazie a una risoluzione inaspettata. Dopo aver preso in ostaggio un ospedale per ottenere ildidi cui il figlio ha bisogno, la situazione si risolve quando la polizia e i negoziatori riescono a evitare una tragedia., che stava minacciando di suicidarsi se non avesse ottenuto l’intervento per suo figlio, si arrende, ma il suo sacrificio non è vano: una donazione di, che era stata negata prima, viene finalmente garantita, salvando la vita al bambino.La trama delruota attorno alla lotta diQ., un uomo che, non potendo permettersi l’alto costo dell’intervento chirurgico per ildidel figlio, ricorre a metodi estremi. Nonostante l’amore per il suo bambino,è costretto a entrare in azione quando ogni altro tentativo di risolvere il problema attraverso canali legali o finanziari fallisce.