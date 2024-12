Chips di pasta croccante | uno snack facile e strepitoso!

Leggi su Donnaup.it

Ledisono un’idea originalissima, anzi forse sono lopiù sfizioso di sempre.La sera, davanti alla tv, godendoci un bel film in famiglia, scricchiolano tra i denti e regalano tantissimo gusto, anzi creano proprio dipendenza.Sono uno spuntino sfizioso e saporito, facilissimo da realizzare.Ma anche prima di una cena con gli amici di sempre, servite come aperitivo ci faranno fare un figurone per il loro sapore unico e per la loro consistenza inaspettata.Possiamo partire anche da un primo avanzato, ma se vogliamo assaggiarle la prima volta, meglio cuocere laappositamente per questa ricetta.I passaggi sono semplicissimi e il risultato è molto appagante, ma non solo, è anche leggerissimo.Per ottenere questa resa strepitosa, una volta scolato e condito il nostro primo, dovremo cuocerla una seconda volta nella friggitrice ad aria.